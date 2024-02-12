Форвард «Спартака» уехал в Беларусь, у «Сочи» — полуфиналист ЧМ. Трансферы недели в РПЛ

Трансферы РПЛ, зима-2024: таблица переходов, кто пришёл и ушёл, подробности: Спартак, Динамо, Локомотив, Ростов | Источник: Чемпионат.com

До закрытия трансферного окна в РПЛ (22 февраля) остаётся всё меньше и меньше времени. На прошедшей неделе клубы совершили несколько интересных сделок. Больше других активничали «Сочи» и «Балтика».

Алексей Сутормин: «Зенит» → «Сочи» (аренда)

Это уже не первый новичок «Сочи», которого клуб арендует у «Зенита» этой зимой. Ранее по аналогичному маршруту проследовал защитник Дмитрий Чистяков, теперь та же участь постигла Сутормина. В договоре не предусмотрена опция выкупа. Агент Алексея сообщил «Чемпионату», что в новой команде на Сутормина рассчитывают как на лидера и основного игрока. В этом сезоне Алексей отбегал всего 140 минут в РПЛ. Переход в другой клуб в такой ситуации вполне оправдан. Тем более в последних восьми турах Сутормин семь раз просидел в запасе, а его общее игровое время на этом отрезке составляет всего восемь минут.

Павел Мелёшин: «Спартак» → «Динамо» Минск (аренда)

В нынешнем сезоне воспитанник «Спартака» почти не играл за команду в РПЛ. У него накопилось всего три матча, а в общей сложности он провёл на поле 81 минуту. Теперь 19-летний футболист попробует свои силы в Беларуси, где присоединился к минскому «Динамо». Аренда рассчитана до один год, но у «Спартака» есть возможность вернуть игрока раньше срока, а именно летом. В прошлом году спартаковец Даниил Зорин здорово проявил себя в составе минского клуба, вернулся в «Спартак» — и должен остаться с командой весной. Теперь такая возможность появилась и у Мелёшина.

Джоэль Фамейе: «Рубин» → «Балтика» (аренда)

«Балтика» продолжает укреплять состав перед второй частью чемпионата. Фамейе — уже второй футболист «Рубина», которого клуб из Калининграда арендовал до конца нынешнего сезона. Ранее по аналогичному маршруту проследовал Виталий Лисакович. Фамейе играет в России с 2019 года. Сначала выступал за «Оренбург», а затем перешёл в «Рубин». В этом сезоне 26-летний нападающий отыграл 20 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Вполне логично, что «Балтика» укрепляет атаку, ведь команда забила всего 12 мячей (худший результат в лиге).

Кирилл Капленко: «Оренбург» → «Балтика» (€ 1,6 млн)

Капленко — самое дорогое приобретение «Балтики» в зимнее окно. Белорусский футболист подписал контракт на 4,5 года, а калининградская команда активировала опцию выкупа в контракте игрока. Капленко оказался в России ещё в 2015 году, когда перебрался в академию «Краснодара». Потом он прошёл через академию «Зенита», вторую команду сине-бело-голубых и «Оренбург». Отыграл в РПЛ 35 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Осенью 2022 года дебютировал за сборную Беларуси и отыграл за неё уже семь матчей.

Надер Гандри: «Аджман» → «Ахмат» (свободный агент)

Грозненский клуб приобрёл ещё одного защитника-легионера. Ранее состав команды пополнил бразилец Лукас Ловат, а теперь в «Ахмат» переехал футболист с опытом игры за сборную Туниса (10 матчей). В резюме Гандри есть поездка на ЧМ-2022, где он отбегал 90 минут в матче группового этапа с Францией (1:0). Правда, высоченный (197 см) футболист не играл за сборную с марта 2023 года. У 28-летнего защитника есть опыт выступления в Бельгии («Вестерло», «Антверпен») и Болгарии («Славия» София). С лета 2023 года играл за клуб «Аджман» из ОАЭ.

Серхио Кордова: «Аланьяспор» → «Сочи» (аренда)

Черноморский клуб объявил о переходе ещё одного нападающего. Ранее Кордова играл в Венесуэле, Германии, США и Турции. В первой половине нынешнего сезона 26-летний футболист провёл 21 матч в составе «Аланьяспора», забил три мяча и отдал две голевые передачи. «Сочи» арендовал нападающего до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа. У венесуэльского футболиста есть опыт игры в Бундеслиге (98 матчей, девять голов). «Сочи» серьёзно изменил линию нападения, ведь ранее клуб расторг контракты с Иваном Игнатьевым, Георгием Мелкадзе и Лукой Джорджевичем. Вместо них южане взял двух венесуэльцев — Кордову и Сауля Гуарирапу.

Яхья Аттийят-аллах: «Видад» → «Сочи» (€ 500 тыс.)

В РПЛ стало на одного африканца больше. В предыдущем дайджесте мы писали о двух африканцах, которые пополнили состав «Ростова». А на прошедшей неделе «Сочи» купил защитника сборной Марокко. У Аттийят-аллаха есть опыт игры в Европе, пусть и достаточной скромный. Летом 2019 года он уехал в греческий «Волос», где отбегал полгода в аренде (10 матчей, один гол). Всю остальную карьеру защитник провёл на родине, где выступал за «Сафи» и «Видад». Яхья дебютировал за сборную Марокко весной 2022-го и с того момента отыграл за неё 18 матчей. Он ездил на чемпионат мира в Катар (шесть матчей) и провёл две игры на прошедшем Кубке Африки.

Максим Рудаков: «Ростов» → «Сочи» (свободный агент)

В конце 2023 года заинтересованность во вратаре проявляли клубы из Кипра и Греции, о чём сообщали источники «Чемпионата». Шведский «Кальмар» также рассматривал вариант с приобретением вратаря, но отказался из-за политической ситуации. В итоге Рудаков уехал в худший клуб РПЛ. У Максима большой и успешный опыт игры в Финляндии. Вместе с ХИКом он стал чемпионом страны, а в составе «Хонки» завоевал Кубок лиги Финляндии. Любопытно, но Рудаков почти не играл в РПЛ — у него только один матч за «Ростов» весной 2021 года.