Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Удинезе
Футбол. Зарубежный
23:00
Кристал Пэлас
Челси
Футбол. Зарубежный
23:00
Альмерия
Атлетик
Футбол. Зарубежный
11.02
Милан
Наполи
10
Футбол. Зарубежный
11.02
Ницца
Монако
23
Футбол. Зарубежный
11.02
Барселона
Гранада
33
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:47 (мск), источник: Чемпионат.com

Форвард «Спартака» уехал в Беларусь, у «Сочи» — полуфиналист ЧМ. Трансферы недели в РПЛ

А самую дорогую сделку провернула «Балтика».

Спартак
Сочи
БалтикаПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Трансферы РПЛ, зима-2024: таблица переходов, кто пришёл и ушёл, подробности: Спартак, Динамо, Локомотив, Ростов | Источник: Чемпионат.com

До закрытия трансферного окна в РПЛ (22 февраля) остаётся всё меньше и меньше времени. На прошедшей неделе клубы совершили несколько интересных сделок. Больше других активничали «Сочи» и «Балтика».

Алексей Сутормин: «Зенит» → «Сочи» (аренда)

Это уже не первый новичок «Сочи», которого клуб арендует у «Зенита» этой зимой. Ранее по аналогичному маршруту проследовал защитник Дмитрий Чистяков, теперь та же участь постигла Сутормина. В договоре не предусмотрена опция выкупа. Агент Алексея сообщил «Чемпионату», что в новой команде на Сутормина рассчитывают как на лидера и основного игрока. В этом сезоне Алексей отбегал всего 140 минут в РПЛ. Переход в другой клуб в такой ситуации вполне оправдан. Тем более в последних восьми турах Сутормин семь раз просидел в запасе, а его общее игровое время на этом отрезке составляет всего восемь минут.

Павел Мелёшин: «Спартак» → «Динамо» Минск (аренда)

В нынешнем сезоне воспитанник «Спартака» почти не играл за команду в РПЛ. У него накопилось всего три матча, а в общей сложности он провёл на поле 81 минуту. Теперь 19-летний футболист попробует свои силы в Беларуси, где присоединился к минскому «Динамо». Аренда рассчитана до один год, но у «Спартака» есть возможность вернуть игрока раньше срока, а именно летом. В прошлом году спартаковец Даниил Зорин здорово проявил себя в составе минского клуба, вернулся в «Спартак» — и должен остаться с командой весной. Теперь такая возможность появилась и у Мелёшина.

Джоэль Фамейе: «Рубин» → «Балтика» (аренда)

«Балтика» продолжает укреплять состав перед второй частью чемпионата. Фамейе — уже второй футболист «Рубина», которого клуб из Калининграда арендовал до конца нынешнего сезона. Ранее по аналогичному маршруту проследовал Виталий Лисакович. Фамейе играет в России с 2019 года. Сначала выступал за «Оренбург», а затем перешёл в «Рубин». В этом сезоне 26-летний нападающий отыграл 20 матчей во всех турнирах, забил три мяча и отдал одну голевую передачу. Вполне логично, что «Балтика» укрепляет атаку, ведь команда забила всего 12 мячей (худший результат в лиге).

Кирилл Капленко: «Оренбург» → «Балтика» (€ 1,6 млн)

Капленко — самое дорогое приобретение «Балтики» в зимнее окно. Белорусский футболист подписал контракт на 4,5 года, а калининградская команда активировала опцию выкупа в контракте игрока. Капленко оказался в России ещё в 2015 году, когда перебрался в академию «Краснодара». Потом он прошёл через академию «Зенита», вторую команду сине-бело-голубых и «Оренбург». Отыграл в РПЛ 35 матчей, забил два мяча и отдал три голевые передачи. Осенью 2022 года дебютировал за сборную Беларуси и отыграл за неё уже семь матчей.

Надер Гандри: «Аджман» → «Ахмат» (свободный агент)

Грозненский клуб приобрёл ещё одного защитника-легионера. Ранее состав команды пополнил бразилец Лукас Ловат, а теперь в «Ахмат» переехал футболист с опытом игры за сборную Туниса (10 матчей). В резюме Гандри есть поездка на ЧМ-2022, где он отбегал 90 минут в матче группового этапа с Францией (1:0). Правда, высоченный (197 см) футболист не играл за сборную с марта 2023 года. У 28-летнего защитника есть опыт выступления в Бельгии («Вестерло», «Антверпен») и Болгарии («Славия» София). С лета 2023 года играл за клуб «Аджман» из ОАЭ.

Серхио Кордова: «Аланьяспор» → «Сочи» (аренда)

Черноморский клуб объявил о переходе ещё одного нападающего. Ранее Кордова играл в Венесуэле, Германии, США и Турции. В первой половине нынешнего сезона 26-летний футболист провёл 21 матч в составе «Аланьяспора», забил три мяча и отдал две голевые передачи. «Сочи» арендовал нападающего до конца нынешнего сезона с правом последующего выкупа. У венесуэльского футболиста есть опыт игры в Бундеслиге (98 матчей, девять голов). «Сочи» серьёзно изменил линию нападения, ведь ранее клуб расторг контракты с Иваном Игнатьевым, Георгием Мелкадзе и Лукой Джорджевичем. Вместо них южане взял двух венесуэльцев — Кордову и Сауля Гуарирапу.

Яхья Аттийят-аллах: «Видад» → «Сочи» (€ 500 тыс.)

В РПЛ стало на одного африканца больше. В предыдущем дайджесте мы писали о двух африканцах, которые пополнили состав «Ростова». А на прошедшей неделе «Сочи» купил защитника сборной Марокко. У Аттийят-аллаха есть опыт игры в Европе, пусть и достаточной скромный. Летом 2019 года он уехал в греческий «Волос», где отбегал полгода в аренде (10 матчей, один гол). Всю остальную карьеру защитник провёл на родине, где выступал за «Сафи» и «Видад». Яхья дебютировал за сборную Марокко весной 2022-го и с того момента отыграл за неё 18 матчей. Он ездил на чемпионат мира в Катар (шесть матчей) и провёл две игры на прошедшем Кубке Африки.

Максим Рудаков: «Ростов» → «Сочи» (свободный агент)

В конце 2023 года заинтересованность во вратаре проявляли клубы из Кипра и Греции, о чём сообщали источники «Чемпионата». Шведский «Кальмар» также рассматривал вариант с приобретением вратаря, но отказался из-за политической ситуации. В итоге Рудаков уехал в худший клуб РПЛ. У Максима большой и успешный опыт игры в Финляндии. Вместе с ХИКом он стал чемпионом страны, а в составе «Хонки» завоевал Кубок лиги Финляндии. Любопытно, но Рудаков почти не играл в РПЛ — у него только один матч за «Ростов» весной 2021 года.

Кирилл Закатченко

 Защита Валиевой не доказала версию с дедушкой, зато ВАДА объяснило
Американский миллиардер задумал провести Олимпиаду без допинг-контроля
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь