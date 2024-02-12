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21:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Дубль Фомина, «гол+пас» Тюкавина австрийцам. «Динамо» неудержимо на сборах

Бело-голубые обыграли «Санкт-Пельтен» — 3:1.

Динамо
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Дубль Фомина, «гол+пас» Тюкавина австрийцам. «Динамо» неудержимо на сборах | Источник: Без источника

«Динамо» завершило второй зимний сбор встречей с австрийским «Санкт-Пельтеном». Как и в случае со «Слованом» ранее, имя соперника было объявлено только за 15 минут до начала матча. Оппонент из Западной Европы — это риск, что команде кто-то запретит играть с российским клубом по политическим причинам, так что стороны на всякий случай страхуются.

Впрочем, на «Санкт-Пельтен», похоже, не особо надавишь — на днях третья команда второй австрийской лиги уже спарринговалась с представителем РПЛ — 2:1 обыгран «Рубин».

Для «Динамо» матч стал примечателен тем, что впервые Марцел Личка выставил не смешанный состав, а максимально приближенный к боевому. Думается, будь игра с «Локомотивом» не 3 марта, а 12 февраля, у бело-голубых вполне могли выйти именно эти 11 футболистов. Удивительно разве что видеть слева в обороне Паршивлюка при живом и здоровом Скопинцеве — тот накануне играл с «Елимаем» (2:1).

Также с казахстанцами проявляли себя крайние полузащитники Макаров и Гладышев, Нгамале после Кубка Африки получил несколько выходных дней и догоняет партнеров по своей программе. В результате против австрийцев на флангах атаки действовали Бителло и Карраскаль. А тройку центральных полузащитников составили Чавес, Лаксальт и Фомин — обычно из них на поле находится место лишь двоим.

Встреча с австрийцами вновь подтвердила, что «Динамо» на зимних сборах на хорошем ходу. Москвичи уверенно держали нити в своих руках, и будь чуть более нацеленными и удачливыми в завершающей стадии атак — счет стал бы разгромным уже к перерыву.

Бело-голубые создали немало голевых моментов в позиционных розыгрышах, но отличались после контратак. Сначала Даса перехватил мяч и вывел один на один Тюкавина — 1:0.

Затем Бителло отправил форварда к воротам, а тот решил отпасовать Фомину — 2:0 к 21-й минуте. После этого динамовцы стали чуть переигрывать, порой стараясь действовать эффектно в ущерб эффективности.

Но инициатива по-прежнему была у москвичей, и в середине второго тайма Фомин, оформив дубль ударом из-за штрафной, довел счет до крупного — 3:0.

Австрийцы ответили лишь одним голом, подкараулив ошибку Бальбуэна в обороне.

Что, впрочем, не сильно испортило настроение москвичам. Пусть соперник не самого высокого уровня, но выиграть всегда приятно. «Динамо» продолжает на сборах идти без поражений, при этом при одной ничьей у команды Лички уже шесть побед.

На третьем сборе в Турции бело-голубых ждут встречи с «Крыльями Советов» (двумя составами), «Балтикой» и ЦСКА.

Константин Алексеев

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