«Зенит» объявил о переходе Ду Кейроса в «Гремио» | Источник: Спорт-Экспресс

Соглашение предусматривает аренду до конца 2024 года. Бразильский клуб будет иметь право выкупа 24-летнего игрока.

Ду Кейрос играл за «Зенит» с лета 2023 года. За петербургский клуб бразилец провел 16 матчей и забил один гол.