Смородская — о работе в ЦСКА: Я могла заблокировать любое решение, поэтому нам с Гинером нельзя было ссориться

— Да. «Большой» ЦСКА владел акциями футбольного клуба, поэтому я участвовала во всех голосованиях по важным вопросам. Нам с Гинером нельзя было ругаться, потому что теоретически я могла заблокировать любое решение. Сначала Евгений Леннорович воспринял меня насторожено, но потом мы очень плотно и плодотворно работали.

Я ему помогла с оформлением земли под стадион. Было очень трудно договориться, процесс шел медленно, но в итоге мы получили то, что хотели. Я доверяла Гинеру, потому что он хорошо разбирался в спортивной части. Мы ведь купили многих хороших футболистов, например, Вагнера Лава, когда тому было всего 18 лет, — рассказала Смородская.