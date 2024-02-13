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08:49 (мск), источник: Sport24

Смородская — о работе в ЦСКА: Я могла заблокировать любое решение, поэтому нам с Гинером нельзя было ссориться

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну рассказала, как в бытность начальником спортобщества ЦСКА в 2002—2006 годах взаимодействовала с подведомственным футбольным клубом.

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Источник: РИА "Новости"

— Про «большой» ЦСКА понятно. А к футбольному вы имели отношение?

— Да. «Большой» ЦСКА владел акциями футбольного клуба, поэтому я участвовала во всех голосованиях по важным вопросам. Нам с Гинером нельзя было ругаться, потому что теоретически я могла заблокировать любое решение. Сначала Евгений Леннорович воспринял меня насторожено, но потом мы очень плотно и плодотворно работали.

Я ему помогла с оформлением земли под стадион. Было очень трудно договориться, процесс шел медленно, но в итоге мы получили то, что хотели. Я доверяла Гинеру, потому что он хорошо разбирался в спортивной части. Мы ведь купили многих хороших футболистов, например, Вагнера Лава, когда тому было всего 18 лет, — рассказала Смородская.

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