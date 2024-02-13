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11:16 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Источник: ЦСКА подпишет контракт с 17-летним форвардом «Сепахана»

ЦСКА подпишет контракт с форвардом «Сепахана» Касра Тахери, сообщает издание Persian Soccer в своих соцсетях.

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Источник: БЕЛТА

На зимних сборах 17-летний футболист приезжал на просмотр в «Рубин» и даже принял участие в нескольких товарищеских матчах казанской команды, в одном из которых отметился голом (22 января в игре против «Напредака» (5:2)). Однако стороны так и не подписали соглашение и Тахери покинул расположение «Рубина».

На юношеском чемпионате мира-2023 Тахери в составе сборной Ирана провел 4 встречи, отметившись 2 голами и 1 результативной передачей.

Армейцы по итогам 18 туров располагаются на восьмом месте в турнирной таблице РПЛ с 28 очками.

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