Источник: ЦСКА подпишет контракт с 17-летним форвардом «Сепахана»

На зимних сборах 17-летний футболист приезжал на просмотр в «Рубин» и даже принял участие в нескольких товарищеских матчах казанской команды, в одном из которых отметился голом (22 января в игре против «Напредака» (5:2)). Однако стороны так и не подписали соглашение и Тахери покинул расположение «Рубина».