Олич верит, что вратарь ЦСКА Акинфеев при желании сможет играть еще пять лет

«Посмотрим, сколько Игорь еще сыграет, это знает только он, — сказал Олич. — Конечно, удивляет, что он еще играет. Но когда я видел Игоря два года назад, он был готов играть спокойно. Потому что он профессионал, хорошо тренируется. Самое главное, чтобы было здоровье и желание. Верю ли, что он отыграет еще пять лет? Если он будет хотеть, то я верю, что сможет».