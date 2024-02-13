Олич верит, что вратарь ЦСКА Акинфеев при желании сможет играть еще пять лет
Голкипер хорошо тренируется и является профессионалом, отметил Ивица Олич.
Голкипер хорошо тренируется и является профессионалом, отметил Ивица Олич.
МОСКВА, 13 февраля. /ТАСС/. Капитан и вратарь московского футбольного клуба ЦСКА Игорь Акинфеев, если позволит здоровье и будет желание, сможет играть на высшем уровне еще пять лет. Такое мнение ТАСС высказал обладатель Кубка УЕФА в составе ЦСКА и ассистент главного тренера сборной Хорватии Ивица Олич.
Олич в 2021 году был главным тренером ЦСКА.
«Посмотрим, сколько Игорь еще сыграет, это знает только он, — сказал Олич. — Конечно, удивляет, что он еще играет. Но когда я видел Игоря два года назад, он был готов играть спокойно. Потому что он профессионал, хорошо тренируется. Самое главное, чтобы было здоровье и желание. Верю ли, что он отыграет еще пять лет? Если он будет хотеть, то я верю, что сможет».
Акинфееву 37 лет, он выступает за ЦСКА с 2003 года. Голкипер является шестикратным чемпионом России, семикратным обладателем кубка и суперкубка страны, он побеждал в Кубке УЕФА. Акинфееву принадлежит рекорд чемпионатов России по матчам без пропущенных голов, а также по общему количеству игр за клуб и сборную.