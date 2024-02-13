Смородская: «Обмануть агентов так же просто, как самих футболистов»

— Футболисты редко к чему подходят основательно. Они часто верят каким-то жуликам, вкладывают большие деньги в несуществующие предприятия, а потом все теряют. И самое удивительное, что они ни с кем не советуются. Достаточно, чтобы один футболист вложил куда-то деньги и за ним пойдет целая вереница из его коллег. И все вместе потом теряют деньги.