Смородская: «Обмануть агентов так же просто, как самих футболистов»

— Футболисты редко к чему подходят основательно. Они часто верят каким-то жуликам, вкладывают большие деньги в несуществующие предприятия, а потом все теряют. И самое удивительное, что они ни с кем не советуются. Достаточно, чтобы один футболист вложил куда-то деньги и за ним пойдет целая вереница из его коллег. И все вместе потом теряют деньги.
— Почему футболистов часто кидают?
— Они живут в тяжелом графике — переезды, игры, тренировки. Им просто некогда по-настоящему заниматься бизнесом. Поэтому они отдают свои средства на откуп агентам, чтобы они ими распоряжались. А агенты сами весьма нередко ошибаются, обмануть их так же просто, как и самих футболистов.