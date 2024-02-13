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12:35 (мск), источник: Sport24

Смородская: «Обмануть агентов так же просто, как самих футболистов»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью автору Sport24 Тиграну Арутюняну высказала мнение о том, почему футболисты так часто теряют деньги, вкладываясь в сомнительный бизнес.

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Смородская: «Обмануть агентов так же просто, как самих футболистов» | Источник: Sport24

— Футболисты редко к чему подходят основательно. Они часто верят каким-то жуликам, вкладывают большие деньги в несуществующие предприятия, а потом все теряют. И самое удивительное, что они ни с кем не советуются. Достаточно, чтобы один футболист вложил куда-то деньги и за ним пойдет целая вереница из его коллег. И все вместе потом теряют деньги.

— Почему футболистов часто кидают?

— Они живут в тяжелом графике — переезды, игры, тренировки. Им просто некогда по-настоящему заниматься бизнесом. Поэтому они отдают свои средства на откуп агентам, чтобы они ими распоряжались. А агенты сами весьма нередко ошибаются, обмануть их так же просто, как и самих футболистов.

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