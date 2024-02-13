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12:37 (мск), источник: Sport24

У защитника московского «Динамо» Бессмертного диагностирован перелом ключицы

Защитник московского «Динамо» Станислав Бессмертный угодил в лазарет. У футболиста диагностировал перелом ключицы. Об этом сообщил главный врач столичной команды Александр Родионов.

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У защитника московского «Динамо» Бессмертного диагностирован перелом ключицы | Источник: Sport24

Травму Станислав Бессмертный получил в товарищеском матче против казахстанского «Елимая» на сборах в Турции. Инцидент произошел на 60-й минуте.

«У Станислава контактная травма, полученная в игровом эпизоде, после столкновения. Диагностирован закрытый перелом ключицы слева. Сроки восстановления в подобных случаях составляют до двух месяцев. Операцию Станиславу сделают в течение ближайших дней в одной из московских клиник. Он будет восстанавливаться в Москве по индивидуальной программе», — цитирует Родионова «Матч ТВ».

В текущем сезоне 19-летний футболист принял участие в 9 матчах за «Динамо».

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