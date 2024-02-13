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12:39 (мск), источник: Sport24

Смородская: «В упущенном чемпионстве “Локомотива” полностью виноват Кучук. Его ненавидели все игроки»

Бывший президент «Локомотива» Ольга Смородская в интервью корреспонденту Sport24 Тиграну Арутюняну поделилась мнением о тренере Леониде Кучуке, который возглавлял команду с июня 2013 по октябрь 2014 года.

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Смородская: «В упущенном чемпионстве “Локомотива” полностью виноват Кучук. Его ненавидели все игроки» | Источник: Sport24

— Вы говорили, что на свой второй сезон в клубе Кучук начал терять связь с реальностью. В чем это проявлялось?

— Во всем. Он очень сильно поругался с командой, его ненавидели все игроки. Мне звонили футболисты и прямо говорили: «Мы не поедем на базу и не будем с ним тренироваться». Над бедным Диарра он вообще издевался.

— То есть?

— Человек был мусульманином — не пил, не курил — а Кучук заставлял его рано утром приезжать на замер давления и веса. Ласс в какой-то момент психанул и просто не приехал на летние сборы. Что тоже неправильно, но сам факт. Кучук хотел уйти еще во время предсезонки — после разгрома от «Байера» в товарищеском матче.

— Серьезно?

— Да. Он объявил при всей команде, что уходит. До старта чемпионата оставалось всего две недели, поэтому мне удалось уговорить его остаться. Ну, а после поражения от «Аполлона» и вылета из квалификации Лиги Европы его уход был логичен.

— С логикой ухода все понятно. Но почему вы не пускали его на базу, чтобы забрать вещи?

— Шумиха была раздута на ровном месте. Кучука спокойно бы пустили, если бы он подождал. Дело все в том, что охранник там сидел местный. Он не получал от меня никаких указаний. Просто зная про конфликт, он решил сам на всякий случай его не пускать. Я все взяла на себя, но по факту, это было не мое решение.

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