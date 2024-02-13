Чорлука — о Дзюбе: «Грязный игрок, с которым было нелегко»

«Грязный игрок, с которым было нелегко. Грязный не в смысле, что как-то бил исподтишка или наступал на ноги, а просто знал, что нужно сказать. Он мог с тобой поговорить, расслабить, и 0:1! Мне было очень сложно. Перед каждой игрой говорил себе, что не буду обращать внимания на его разговоры. Но у Артема такой характер, что он все равно доберется до тебя. Когда мы играли против “Зенита”, готовились к Дзюбе. Если он на поле, то надо было держать его подальше от ворот», — сказал Чорлука «СЭ».