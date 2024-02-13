Канчельскис: у «Зенита» есть возможность брать кого хотят — другие могут позавидовать

«У “Зенита” есть возможность брать такое количество бразильцев. Их политика всегда будет оправдываться, если они будут чемпионами. Никого не должно волновать, что они сначала берут игрока, а потом отдают. У них есть такая возможность. Вот если результата не будет, тогда будут возникать вопросы. А сейчас то какие вопросы? Другие могут только позавидовать, что у “Зенита” есть возможность брать кого хотят», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.