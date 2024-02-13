«Балтика» объявила о подписании 24-летнего защитника Диего Луны

До перехода в калининградский клуб Луна выступал за венесуэльский «Каракас», к которому он присоединился в январе 2023 года. В минувшем сезоне футболист принял участие в 31 матче во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной результативной передачей. Также Луна попал в символическую сборную лучших игроков чемпионата и вместе со своим клубом остановился в шаге от чемпионского титула.