Экс-тренер «Сочи» Точилин: всё шло к тому, что в клубе произойдут большие перемены

«Всё шло к тому, что в “Сочи” должны были произойти большие перемены. Сейчас на сборах побеждают в товарищеских матчах — это хорошо, так как проще работать и сыгрывать команду. Но главные результаты — в чемпионате. Буду ждать, что “Сочи” во второй части выступит лучше, чем в первой и сохранит прописку в РПЛ», — сказал Точилин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.