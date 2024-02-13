Роман Широков: в «Зените» идёт поиск лучшего бразильца — кто ищет, тот всегда найдёт

«Не знаю, насколько частая смена бразильцев в “Зените” это нормально. Наверное, они ищут лучшего, поэтому приходится менять кого-то. Кто ищет, тот всегда найдёт, а как скоро это будет, не могу сказать», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.