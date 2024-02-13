Роман Широков: в «Зените» идёт поиск лучшего бразильца — кто ищет, тот всегда найдёт
Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о частой смене бразильских футболистов в санкт-петербургском клубе.
Бывший футболист сборной России Роман Широков поделился мнением о частой смене бразильских футболистов в санкт-петербургском клубе.
«Не знаю, насколько частая смена бразильцев в “Зените” это нормально. Наверное, они ищут лучшего, поэтому приходится менять кого-то. Кто ищет, тот всегда найдёт, а как скоро это будет, не могу сказать», — сказал Широков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, накануне стало известно, что игрок «Зенита» Ду Кейрос перешёл в «Гремио» на правах аренды до конца текущего года. В нынешнем сезоне защитник принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.