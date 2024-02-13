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16:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Урала» Иванов: не знаю, сыграет ли Влут в этом сезоне, хотя обещал

Президент «Урала» Григорий Иванов заявил, что не знает, сможет ли полузащитник команды Виктора Гончаренко Рай Влут сыграть в этом сезоне.

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Президент «Урала» Иванов: не знаю, сыграет ли Влут в этом сезоне, хотя обещал | Источник: Чемпионат.com

«Очень тяжело идёт восстановление Влута. Не знаю, сыграет ли он в этом сезоне, хотя обещает. Надеялись, что он будет сразу же после перерыва работать и играть. Но пока не получается. Конечно, обсуждали его будущее в клубе. Он надеется, что через 15 дней будет заниматься в общей группе. Так что пока ничего не могу сказать по будущему», — сказал Иванов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, ранее Иванов говорил, что Влут проходит проходит лечение в Сербии и может выбыть до конца сезона. 28-летний нидерландец повредил связки ахиллова сухожилия.

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