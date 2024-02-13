Почетный президент РФС выступил за продажу водки на стадионах

Функционер выступил за реализацию пива на матчах. «Более того, и водку бы разрешил! Но это надо сделать в культурных условиях, а не какие-то забегаловки. На стадионе должен быть хороший барчик, в который можно прийти заранее до матча, обсудить футбол, выпить рюмку-две и запить это пивком», — заявил Колосков.

Почетный президент РФС добавил, что продажа алкоголя поможет клубам и РПЛ заработать. «А пиво и водка никого не развратят. Сейчас уже другая публика на матчах, пьяницы на стадионы не ходят», — считает Колосков.

В декабре прошлого года за продажу алкоголя на стадионах выступил бывший главный тренер «Спартака» и сборной России Олег Романцев. «Раз вы придумали, что в минус десять можно играть, то можно и придумать, что можно на трибуне рюмочку водки выпить», — заявил специалист.