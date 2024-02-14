Гильермо Абаскаль дал понять, что останется в России надолго | Источник: spartak.com

В мае 2023 года в семье Абаскаля родился сын, которого назвали Гильермо-Николаем.

— Вы начинающий тренер, у вас развивается карьера, очень много времени тратите на сборы. При этом в семье недавно было пополнение. Как переживаете такие моменты?

— Мы футбольные люди, семья все время с нами. Конечно, это очень важно, потому что работа подразумевает переезды и прочее. Тем не менее, чувствую очень серьезную поддержку со стороны семьи.

— Хотели бы, чтобы родные приехали на сбор? Или они уже приехали? Родственники некоторых футболистов уже с ними.

— Мой сын Николай здесь. Несмотря на очень плотный график, на нашу работу, важно уделять время детям, когда они еще совсем маленькие.

Совсем недавно исполнился годик Оливии, дочери Никиты Чернова, мы здесь это отпраздновали. Считаю, что это очень важно. Мы даже танцевали, отмечая это событие с Никитой.

— Вы рассказывали, кем вдохновлялись, когда выбирали имя сыну. Но были ли какие‑то прения в семье по этому поводу? Что говорила жена? В какой момент вы решили дать ребенку имя Николай?

— Не было никаких противоречий или конфликтов. Моя супруга разбирается в истории, в том числе российской. Никаких сомнений не было.

— Можно ли считать, что такой выбор имени ребенка — намек на то, что вы в России надолго?

— Конечно. Даже когда в декабре были в Испании, все родственники называли сына Колей, Николаем. Поэтому надеюсь, что так и будет. Понятно, что наша работа может отправить нас куда угодно, но он родился в России. Это факт и навсегда. Мы очень довольны и благодарны, — заявил Абаскаль в эфире «Матч ТВ».