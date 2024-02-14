Олич: «Семак, Жирков и Акинфеев — лучшие российские футболисты» | Источник: Sport24

— Кого из всех русских футболистов вы считаете лучшим?

— Много хороших футболистов было, но первый для меня — Сергей Семак. Когда я приехал, сразу был виден его уровень: у него было развито много футбольных качеств и был опыт. Он был самым умным футболистом в то время. Для меня не удивительно, что он заиграл в «ПСЖ». Это игрок, который может сыграть на любой позиции.

— Может кто-то еще?

— Да, еще лучший — Юрий Жирков. Он пришел в ЦСКА молодым игроком. Его вызвали на пробную тренировку, на которой он настолько показал себя, что у тренера тогда не было выбора его не оставить. Артур Жорже тогда сразу сказал: «Вижу все его качества. Он 100% останется в главной команде». Может быть, другой тренер поступил бы по-другому и не стал смотреть на молодого футболиста, а российский футбол потерял бы такого человека. Поэтому для меня Юрий — один из лучших игроков, который смог построить карьеру на самом высоком уровне.

Еще бы хотел назвать Игоря Акинфеева. Я всегда говорил, что для меня он один из лучших в мире.

Как раз этих троих игроков я и назову лучшими российскими футболистами. Семака благодаря опыту, Жиркова, потому что сделал себя из ничего, и Акинфеева, который 15 лет играет на высшем уровне и до сих пор лучший.

— Семак лучше, как игрок или как тренер?