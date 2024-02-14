«Отмыться будет тяжело». Запад и Россия в шоке от дела Промеса | Источник: Спорт РИА Новости

«Он считает, что неприкасаем»

Авторы британского издания Daily Mail отнеслись к приговору Промесу с долей скептицизма, усомнившись, что тот понесет наказание.

«Бывший игрок “Аякса” Квинси Промес приговорен к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков, но считает, что он неприкасаем, пока играет в России», — пишут в Британии.

Издание также приводит слова прокурора во время судебного процесса, который интересовался, как такой успешный футболист, как Промес, позволил себе настолько глубоко погрязнуть в преступности.

В Нидерландах считают, что футболисту стоит остаться в России на всю жизнь, чтобы избежать наказания.

«Наверное, ему следует оставаться в России всю оставшуюся жизнь, если он не хочет попасть в тюрьму в Нидерландах. Думаю, клубу не понадобится искать Промесу замену, если он будет играть в РПЛ», — заявил нидерландский журналист De Telegraaf Ерун Каптейнс в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

«Без тюрьмы не обойдется»

В «Спартаке» отреагировали на приговор лидеру клуба, заявив, что решение не является окончательным.

«Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция», — сообщил журналистам глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов.

В комментарии изданию «Чемпионат» юрист Андрей Князев пояснил, что, вероятно, Промесу не удастся избежать наказания.

«Прежде всего Квинси нельзя появляться в Евросоюзе, — заявил юрист. — Если задержат, то шесть лет за наркотики — гуманный срок. Без тюрьмы не обойдется точно, где-то когда-то задержат. Есть случаи, когда и через 25 лет люди были пойманы, и какой-то срок был отсижен. Если говорить о странах, в которых нельзя будет появляться Промесу, кроме Евросоюза, то это зависит от дружественных отношениях между ними: США, Канада — точно. Арабские страны менее опасны. В России и Беларуси у него будет возможность выступать до определённого времени. В общем, ничего хорошего для него нет».

Однако, по словам Князева, экстрадиция в скором времени Промесу не грозит. Приговор по его делу еще не вступил в силу, а объявление в международный розыск требует времени. Сейчас у футболиста есть возможность находиться в ОАЭ, после чего Промес сможет вернуться в Россию, считает специалист.

О потенциальных последствиях решения суда высказался экс-одноклубник Промеса Андрей Ещенко.

«Промес теперь будет жить в Москве. Мы не знаем, что там произошло на самом деле. Шесть лет — это что-то мощное. Зато останется в “Спартаке”, будет и дальше работать в клубе. Бывали у него эмоциональные всплески, но по факту — он хороший пацан. Всегда может помочь, добрый, открытый», — рассказал футболист «Спорт-Экспрессу».

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев заявил, что присутствие в российском чемпионате осужденных у себя на родине иностранцев вызывает чувство неловкости.

Квинси Промес скрывается от нидерландского правосудия у нас, все риски на себя берет московский «Спартак». В футбол он играет хорошо, но моральную сторону вопроса даже обсуждать бессмысленно: все всё понимают. Ну, а дальше работает рубрика «как с гуся вода». Я чувствую неловкость, когда такие люди играют в нашем чемпионате. Дмитрий Губерниев

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков считает, что сохранение Промеса в команде может навредить имиджу «Спартака».

«Если его объявят в международный розыск, а мы уже вышли из компетенции Международного уголовного суда, то ничего страшного для Промеса не будет. Он будет играть. Имидж “Спартака”, честно говоря, при этом будет под ударом. Никому ведь неприятно, когда в составе команды есть человек с уголовной статьей. А для “Спартака” особенно, который является народной и самой обожаемой командой. Здесь есть два пути: или никак не реагировать, и через две-три недели все забудется. Но, с моей точки зрения, надо комментировать ситуацию, чтобы была понятна позиция официальных лиц “Спартака”. Я думаю, что какая-то реакция руководства должна быть, ведь суд уже принял решение», — сказал он.

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко заявил, что шлейф от дела Промеса будет преследовать клуб еще долго и точно не поспособствует реинтеграции российского футбола в Европу.

«Сейчас мы хотим вернуться в Европу, а сами укрываем жутких наркоманов. Имидж — очень важная вещь. А один человек может такой репутации нам всем наделать, что отмыться будет очень тяжело. Стыд и позор, если мы продолжим укрывать его. “Спартак” сам должен решить и ответить на свои моральные принципы», — приводит его слова Sport24.