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01:04 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» оставил Карпина без трофея! А Промес сделал красивый дубль после приговора суда

Красно-белые обыграли «Кайрат» с теннисным счётом и стали победителями Зимнего кубка.

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Спартак — Кайрат — 6:0, обзор матча Зимнего кубка РПЛ, видео, голы Соболева, Зиньковского, Промеса, 14 февраля 2024 года | Источник: Чемпионат.com

«Спартак» провёл заключительный матч на Winline Зимнем кубке РПЛ. При определённом раскладе красно-белые могли забрать трофей — для этого нужно было обыгрывать «Кайрат» как минимум с разницей в два мяча. Правда, счёт 2:0 «Спартак» не устраивал.

Перед заключительным матчем команда Гильермо Абаскаля отставала от лидирующего «Ростова» на три очка. В случае победы над «Кайратом» московский клуб догонял лидера, а дальше нужно было учитывать дополнительные показатели. Да, «Спартак» влетел «Ростову» (0:3), но при равенстве очков по регламенту турнира подсчитывают разность мячей. Для победы в Зимнем кубке красно-белым нужно было обыгрывать «Кайрат» с разницей в три или более мяча либо в два, но начиная со счёта 3:1 (при таком раскладе «Спартак» обходил бы «Ростов» по количеству голов).

В матче с «Кайратом» в составе красно-белых на турнире дебютировал Александр Соболев. Предыдущие два матча нападающий пропустил из-за травмы. А вот Квинси Промес в основу не попал. Сегодня нидерландца приговорили на родине к шести годам тюрьмы по делу о контрабанде наркотиков. Квинси приехал на матч с двумя чемоданами, а Абаскаль заявил, что не включил Промеса в стартовый состав из-за повреждения. По словам тренера, футболист пропустил несколько тренировок после травмы, полученной в прошлом матче турнира. Но испанец отметил, что Квинси получит место на поле после перерыва.

Соболев ярко отметил возвращение в состав «Спартака» — забил уже на девятой минуте. Изящная передача Михаила Игнатова, хладнокровная реализация Александра — 1:0. Через пару минут показалось, что Соболев сделал дубль, но это был оптический обман. Форвард «черпаком» перебросил вратаря с близкого расстояния, но мяч после рикошета от защитника прошёл мимо створа.

Но «Спартак» всё-таки быстро забил второй мяч. На этот раз отличился Антон Зиньковский, однако в первую очередь нужно отметить потрясающую передачу Никиты Чернова. Защитник вывел одноклубника один на один с вратарём, а Зиньковский классно реализовал момент. Антон ушёл от голкипера и отправил мяч в пустые ворота. 2:0 к 14-й минуте — серьёзная заявка на разгром.

Красно-белые могли забивать в первом тайме ещё парочку мячей, но подвела реализация. «Кайрат» не нанёс до перерыва ни одного удара в створ, а «Спартак» фолил в пять раз чаще, чем соперник (10 нарушений против двух). В целом концовку первой половины матча московская команда провела менее уверенно, нежели стартовый отрезок. Впрочем, красно-белым хватило всего 10 минут, чтобы в третий раз огорчить «Кайрат». В роли завершителя выступил Даниил Хлусевич — красиво перебросил мяч через защитника, а потом разобрался с вратарём. Почти сразу после этого Абаскаль сделал сразу несколько замен и выпустил на поле в том числе Промеса.

Через пару минут Квинси забил после красивой комбинации с новичком Манфредом Угальде. Костариканец здорово открылся под передачу одноклубника, а потом отдал тому пас на пустые ворота. Промес просто не имел права промахнуться из такой позиции. Давайте признаем: это было очень красиво.

Во время загрузки произошла ошибка.

Думаете, Квинси на этом остановился? Вовсе нет! Промес нанёс идеальный по точности удар из полукруга после передачи Пруцева и в пятый раз огорчил «Кайрат». А потом казахстанский клуб «привёз» гол на ровном месте. Вратарь Даниил Устименко пропустил мяч между ног после рикошета от защитника, а вышедший на замену Виктор Мозес спокойно закатил в пустые ворота.

Таким образом, «Спартак» спокойно раскатал соперника и обеспечил себе победу в турнире, поскольку обошёл «Ростов» по разности мячей. Помимо трофея, московская команда получит чек на 10 млн рублей.

Кирилл Закатче нко

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