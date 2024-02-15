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11:03 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Тюкавин — о лидерских качествах и динамовской молодежи: «Тут ребята постарше, могут и врезать»

Нападающий «Динамо» Константин Тюкавин в интервью «СЭ» рассказал, что считает себя одним из лидеров московского клуба.

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Тюкавин — о лидерских качествах и динамовской молодежи: «Тут ребята постарше, могут и врезать» | Источник: Спорт-Экспресс

Также футболист отметил, что молодые игроки бело-голубых иногда спорят со старшими игроками.

­- Ты уже в 20 лет выводил «Динамо» с капитанской повязкой. Чувствуешь себя одним из лидеров команды?

— Я-то, возможно, себя так и чувствую, но главное, как команда считает. Конечно, у меня еще молодой возраст, хотя тот же Паршивлюк в «Спартаке» во сколько начал с капитанской повязкой играть? (В 21 год. — Прим. К. А.) Все возможно. Лидером себя чувствую, стараюсь держаться поближе к старшим, к опытным игрокам.

— Молодых уже учишь чему-то, подсказываешь?

— Их бесполезно учить (смеется). Нет, стараемся, конечно, поддерживаем. Сейчас много молодых ребят вливаются в команду, узнают новые требования. Думаю, им тоже это все интересно. Марцел — веселый, позитивный и при этом очень требовательный тренер. Для ребят из второй команды это отличная возможность, надо только трудиться и не разговаривать на тренировках.

— А что, позволяют себе иногда?

— Бывает, спорят. И мы через все это проходили, конечно. Надо переключиться с молодежного футбола, где можно что-то ответить своим партнерам, на более взрослый. Тут ребята постарше, могут и врезать. Лучше просто промолчать и сделать, как говорят.

Тюкавин — воспитанник «Динамо». В сезоне-2023/24 форвард забил 9 голов и сделал 6 результативных передач в 23 матчах за бело-голубых.

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