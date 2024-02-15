ЦСКА взял на стажировку двух молодых иранских футболистов

«Футболисты были отобраны для стажировки по результатам тестирования в рамках проекта Red-Blue Future, а также визитов специалистов армейцев в академию в декабре 2023 года и январе 2024 года.



По итогам стажировки будет продолжена работа с молодыми талантливыми игроками из Ирана по их совместному обучению и развитию академией КИА и ПФК ЦСКА», — сообщается в телеграм-канале ЦСКА.