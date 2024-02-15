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11:39 (мск), источник: Чемпионат.com

ЦСКА взял на стажировку двух молодых иранских футболистов

Московский ПФК ЦСКА объявил, о стажировке двух иранских футболистов в своей молодёжной команде.

ЦСКАПремьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

17-летний Мани Кокаби и 19-летний Амирхоссейн Риванди временно присоединились к ЦСКА в рамках партнёрства армейцев с иранской академией КИА. Об этом сообщила пресс-служба московского клуба.

«Футболисты были отобраны для стажировки по результатам тестирования в рамках проекта Red-Blue Future, а также визитов специалистов армейцев в академию в декабре 2023 года и январе 2024 года.

По итогам стажировки будет продолжена работа с молодыми талантливыми игроками из Ирана по их совместному обучению и развитию академией КИА и ПФК ЦСКА», — сообщается в телеграм-канале ЦСКА.

Отмечается, что перспективные иранцы могут сыграть за молодёжку ЦСКА в товарищеских матчах со сверстниками из «Спартака». Две контрольные встречи московских молодёжных команд состоятся 15 февраля.

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