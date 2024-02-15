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11:51 (мск), источник: Чемпионат.com

Президент «Торпедо»: вопрос аренды Зорина не закрыт, но «Спартак» не хочет его отпускать

Президент «Торпедо» Александр Волнушкин высказался о возможной аренде Даниила Зорина из московского «Спартака».

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Президент «Торпедо»: вопрос аренды Зорина не закрыт, но «Спартак» не хочет его отпускать | Источник: Чемпионат.com

«Вопрос возможной аренды Зорина не закрыт. Он находится в рабочем состоянии. Действительно, “Спартак” не очень хочет отпускать игрока. Но я ничего не исключаю до закрытия трансферного окна», — сказал Волнушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.

Напомним, в нынешнем сезоне Российской Премьер-Лиги Даниил Зорин не сыграл ни одного матча в составе «Спартака». Ранее сообщалось, что 19-летний футболист поедет на первый сбор красно-белых в ОАЭ, после него станет понятно, где Зорин проведёт вторую часть сезона. Контракт Даниила со «Спартаком» действует до конца июня 2026 года.

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