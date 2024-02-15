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12:32 (мск), источник: Чемпионат.com

«Хуже торговли наркотиками только педофилия». Уткин — о тюремном сроке Промеса

Известный спортивный комментатор и журналист Василий Уткин отреагировал на тюремный приговор нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

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«Хуже торговли наркотиками только педофилия». Уткин — о тюремном сроке Промеса | Источник: Чемпионат.com

Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 года заключения.

«Интересно, что было бы, о чём мы все мечтаем, если бы российские клубы играли в еврокубках. Вот на кой ляд после этого нужен Промес? Но это отдельный вопрос, это касается того, на чём бы его не поймали. А вот человек, который пойман на наркотрафике… По-моему хуже торговли наркотиками только педофилия, вот и всё. Потому что торговля наркотиками — это абсолютное зло, это совершенно точно так, это никак иначе не обсуждается. От этого люди умирают.

Промес просил о российском гражданстве, теперь мы понимаем, для чего. Он выбрал жизнь в России, мы теперь тоже понимаем почему», — сказал Уткин в видео на своём YouTube-канале.

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