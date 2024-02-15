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14:51 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Балахнин: «Спартаку» изначально нужно было хорошее усиление, иначе команду не вывести в лидеры

Российский тренер Сергей Балахнин поделился мнением о том, нужно ли «Спартаку» еще усиливаться перед весенней частью текущего сезона РПЛ.

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Источник: ФК "Спартак"

«Нужно было изначально хорошее усиление, иначе команду не вывести в лидеры. Ярким примером может служить “Зенит”. После ухода трех ведущих футболистов, питерцы попробовали играть теми, кто есть. У них не получилось остаться на прежнем уровне. И мы видим, сколько игроков они купили этой зимой. Они сделали выводы. А “Спартак” их не сделал. Потому что зимняя пауза — самый оптимальный момент, когда можно выбрать кого-то и вписать в состав. С прицелом на будущий сезон, а не на оставшиеся 12 туров», — приводит «Евро-Футбол. Ру» слова Балахнина.

В зимнее трансферное окно «Спартак» приобрел только одного футболиста — в московскую команду из «Твенте» перешел форвард Манфред Угальде.

После 18 туров «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ с 30 очками.

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