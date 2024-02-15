Балахнин: «Спартаку» изначально нужно было хорошее усиление, иначе команду не вывести в лидеры

«Нужно было изначально хорошее усиление, иначе команду не вывести в лидеры. Ярким примером может служить “Зенит”. После ухода трех ведущих футболистов, питерцы попробовали играть теми, кто есть. У них не получилось остаться на прежнем уровне. И мы видим, сколько игроков они купили этой зимой. Они сделали выводы. А “Спартак” их не сделал. Потому что зимняя пауза — самый оптимальный момент, когда можно выбрать кого-то и вписать в состав. С прицелом на будущий сезон, а не на оставшиеся 12 туров», — приводит «Евро-Футбол. Ру» слова Балахнина.