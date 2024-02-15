Могут ли Промеса выдать из ОАЭ или России? А дисквалифицировать в РПЛ? Ответы на наивные вопросы

Источник: ТАБЛИЦЫ ГРУПП КУБКА РОССИИ

Главные вопросы о приговоре Квинси Промеса. Что с ним будет (и не будет) после заочного решения о шести годах тюрьмы за контрабанду 1362 кг кокаина.

Может ли Промес просто переждать где-нибудь, пока не истечет срок давности?

Нет. Потому что приговор уже вынесен (но есть возможность апелляции).

Сроки давности применялись бы, если бы Квинси совершил преступление более 12 лет назад — такой срок установлен за преступления за которые максимум можно получить 12 лет тюрьмы — и за этот срок избежал бы следствия.

События из уголовного дела происходили в начале 2020-го.

Получается, Промес в международном розыске?

Нет. Возможно, пока. А, возможно, и не будет.

Мы проверили: Промеса нет ни в списках разыскиваемых голландцев на сайте местной полиции, ни в актуальной базе розыска Интерпола.

Во-первых, для объявления в международный розыск и запросе об экстрадиции необязателен приговор суда — Нидерланды могли запросить выдачу футболиста на стадии следствия — но, насколько известно, не делали этого. Если бы в этом была необходимость (или внятные перспективы) — его бы уже разыскивали через международную правоохранительную сеть.

Во-вторых, адвокаты Квинси уже заявили об обжаловании приговора, а значит, его выдача Нидерландам не из ЕС была бы преждевременным решением.

Голландским правоохранителям наверняка известно, что футболист с 2021-го постоянно проживает в России и даже получил статус резидента ОАЭ, куда периодически заезжает (например, на сборы этой зимой).

Между Нидерландами и ОАЭ действует соглашение об экстрадиции: каждая сторона по запросу обязуется выдать другой любого человека, которого разыскивают по уголовному делу или уже приговорили к лишению свободы на срок не менее одного года.

Очевидно, голландские правоохранители пока не подавали запрос, несмотря на то, что в июне Промес получил другой срок — 18 месяцев за нападение на двоюродного брата.

Но обвинительный приговор за наркотрафик может быть воспринят серьезнее. И адвокаты наверняка порекомендуют Квинси срочно уехать и не проверять на себе скорость реакции голландской правоохранительной системы.

Ведь в Эмиратах регулярно проводятся совместные операции местных правоохранителей с ФБР и Европолом (штаб-квартира в Гааге), а голландский прокурор недвусмысленно заявляет в суде: «Похоже, он считает себя неприкасаемым и в России, и за рубежом».

Россия обязана выдать Промеса по запросу?

Нет, не обязана. Но такая опция все еще существует.

Между нашими странами нет соглашения об экстрадиции, но работает общая международная конвенция. Россия по запросу может выдать иностранному государству гражданина для уголовного преследования или исполнения приговора. Решение принимает генеральная прокуратура.

Экстрадиция предполагает принцип взаимности: Россия может выдать гражданина иностранному государству, когда может ожидать, что в аналогичной ситуации такое государство также выдаст преступника.

Есть целый перечень официальных оснований для отказа в выдаче. Например, преследование за вероисповедание или политические убеждения, но основное — наличие гражданства РФ. Как не вспомнить, что год назад «Спартак» пытался сделать Промесу российский паспорт, но не получилось (возможно, пока).

«Промес не находится в розыске по линии Интерпола, никаких запросов в связи с этим о его нахождении и возможном задержании с целью выдачи РФ не получала», — сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Даже если Нидерланды запросят выдачу Квинси у генпрокуратуры, экстрадиция из России выглядит маловероятной. Прежде всего, из-за общеполитической ситуации.

То есть Промес никогда не сможет вернуться в Нидерланды?

Никогда — слишком категоричный термин. Но если приговор не пересмотрят, при возвращении придется понести наказание.

Скорее всего, Квинси бы уже задержали в Нидерландах, предполагаемый сообщник Марилио под стражей уже давно, ему несколько раз отказывали в освобождении под залог.

По данным NL Times, представители игрока еще в июне прошлого года серьезно опасались, что Квинси задержат, если он явится на допрос к следователям.

Сейчас все гораздо серьезнее. Более того, Квинси, скорее всего, возьмут под стражу при визите в любую из стран Евросоюза. Европейский ордер на арест предусматривает, что лица могут быть экстрадированы из одного государства-члена ЕС в другое по упрощенной процедуре — нужен только соответствующий судебный запрос.

Куда теперь нельзя ездить Промесу?

Про страны Евросоюза понятно. А вот полный перечень стран, у которых с Нидерландами двусторонние соглашения об экстрадиции.

Источник: Sports.ru

Еще есть ряд стран без отдельного соглашения с Нидерландами, но они могут выдавать преступников в рамках Европейской конвенции об экстрадиции — например, Грузия, Сербия, Израиль и (неожиданно) Южная Корея с ЮАР.

А что в таких случаях должен делать РФС?

В спортивных регламентах попросту не прописано наказание за уголовный срок.

ФИФА и УЕФА тоже никак не могут повлиять ни на самого Промеса, ни на его контракт со «Спартаком».

Вывод: пока ничего не мешает Квинси играть в РПЛ даже после двух приговоров голландского суда.

В «Спартаке» ожидаемо тянут время: «Сторона Промеса информирует нас о ходе процесса. Это не окончательное решение, будет апелляция».

Но, по данным Metaratings, на случай «усугубления ситуации» спортивный директор «Спартака» Томаш Амарал уже составил шорт-лист потенциальных трансферных целей. Значит, клуб как минимум рассматривает возможность расставания.

6 лет за 1362 кг — почему так мало?

Максимальное наказание за контрабанду тяжелых наркотиков (к таким относится кокаин) в Нидерландах — 12 лет со штрафом до 82 тысяч евро. Квинси получил половину этого срока. Предполагаем несколько причин.

Во-первых, Промес был не единственным хозяином груза, по данным следствия, а лишь соинвестором (вложил 200 тысяч евро в расчете заработать 6 млн).

Во-вторых, нет отягчающих обстоятельств вроде рецидива. Кроме того, понятно, что финансирование незаконного трафика (Промесу приписывают именно это) наказывают не так сурово, как непосредственную транспортировку через границу.

В-третьих, сообщник футболиста по имени Марилио еще в январе заявлял, что планирует признать свою вину, не «впутывая Промеса». Совсем не впутать не удалось.

Правда, Квинси повезло — в стране обсуждается ужесточение наказания. Если закон примут, верхнюю планку поднимут до 16 лет тюрьмы.

За пределами Нидерландов приговор и правда выглядит мягко. Например, в России за контрабанду кокаина в особо крупном размере (более 1,5 кг) можно получить от 15 лет до пожизненного, а в США за пятикилограммовый трафик от 10 лет до пожизненного.