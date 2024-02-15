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15:54 (мск), источник: ТАСС

Суммарная выручка клубов РПЛ за 2023 год составила более €1 млрд

Коммерческая выручка клубов составила €617 млн.

Премьер-лига: таблица и календарь
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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 15 февраля. Суммарная выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 2023 года составила €1,050 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).

Коммерческая выручка составила €617 млн, выручка от телетрансляций — €104 млн, от продажи билетов — €59 млн, другая выручка — €260 млн. Также клубы РПЛ получили €9 млн от УЕФА.

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