Суммарная выручка клубов РПЛ за 2023 год составила более €1 млрд
Премьер-лига: таблица и календарь
Коммерческая выручка клубов составила €617 млн.
Коммерческая выручка клубов составила €617 млн.
ТАСС, 15 февраля. Суммарная выручка клубов Российской премьер-лиги (РПЛ) по итогам 2023 года составила €1,050 млрд. Об этом сообщает пресс-служба Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Коммерческая выручка составила €617 млн, выручка от телетрансляций — €104 млн, от продажи билетов — €59 млн, другая выручка — €260 млн. Также клубы РПЛ получили €9 млн от УЕФА.