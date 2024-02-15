Дюков для переизбрания в исполком УЕФА должен подать заявку до 3 февраля 2025 года

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. Президент Российского футбольного союза (РФС) и член исполнительного комитета Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александр Дюков должен подать заявку для переизбрания в орган не менее чем за два месяца до конгресса организации в 2025 году. Об этом ТАСС сообщили в УЕФА со ссылкой на устав организации.

«Кандидаты на должности в исполнительном комитете УЕФА должны быть предложены в письменной форме администрации УЕФА по крайней мере за два месяца до даты, установленной для открытия конгресса УЕФА. Исполнительный комитет может сократить этот срок, если того потребуют обстоятельства», — сообщили в пресс-службе со ссылкой на устав организации в ответ на вопрос, к какому сроку Дюков должен выдвинуть кандидатуру, чтобы быть переизбранным в исполком.

Дюков был избран в исполком УЕФА в апреле 2021 года. 14 марта 2023 года в пресс-службе УЕФА сообщили ТАСС, что мандат Дюкова действует до 2025 года. В августе Дюков рассказал ТАСС, что планирует переизбираться в исполком УЕФА. Конгресс УЕФА 2025 года пройдет в Белграде 3 апреля.