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15:59 (мск), источник: Чемпионат.com

«Я из Европы, это мой праздник». Жена Карпина поссорилась с подписчиком из-за 14 февраля

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России и «Ростова» Валерия Карпина, вступила в перепалку с другим пользователем в соцсетях.

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«Я из Европы, это мой праздник». Жена Карпина поссорилась с подписчиком из-за 14 февраля | Источник: Чемпионат.com

Предметом для словесного конфликта стал новый пост девушки, которая опубликовала семейное фото и поздравила подписчиков с Днём влюбленных (14 февраля).

Один из пользователей прокомментировал публикацию Дарьи: «В России этот праздник 21 июня. Нетрадиционные европейские ценности не чтим». В ответ на это Карпина ответила: «Фу. Во-первых, я из Европы и этот праздник — мой с детства. Во-вторых, в России в этот праздник все рестораны в сердечках, ничего?».

Далее подписчик вновь обратился к Карпиной: «Я вас поздравляю! А к чему было “фу”? К тому, что россияне в большей части не чтят этот так называемый праздник?».

Дарья завершила диалог сообщением: «“Фу” — это про то, как грубо вы пишете про мою страну, которая является частью Европы. Но самое “фу”, что у вас не хватает ни такта, ни воспитания просто пролистать и не комментировать. Вот это я понимаю, ценности, браво!».

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