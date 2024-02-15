«Я из Европы, это мой праздник». Жена Карпина поссорилась с подписчиком из-за 14 февраля | Источник: Чемпионат.com

Предметом для словесного конфликта стал новый пост девушки, которая опубликовала семейное фото и поздравила подписчиков с Днём влюбленных (14 февраля).

Один из пользователей прокомментировал публикацию Дарьи: «В России этот праздник 21 июня. Нетрадиционные европейские ценности не чтим». В ответ на это Карпина ответила: «Фу. Во-первых, я из Европы и этот праздник — мой с детства. Во-вторых, в России в этот праздник все рестораны в сердечках, ничего?».

Далее подписчик вновь обратился к Карпиной: «Я вас поздравляю! А к чему было “фу”? К тому, что россияне в большей части не чтят этот так называемый праздник?».