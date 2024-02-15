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21:03 (мск), источник: Sport24

«Дурь какая-то! Нашел чем оправдываться!» Ловчев высказался о конфликте между Джикией и Абаскалем

Знаменитый футболист «Спартака» и сборной СССР Евгений Ловчев в беседе с корреспондентом Sport24 Борисом Королевым высказал свое мнение о конфликте между защитником Георгием Джикией и главным тренером Гильермо Абаскалем.

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«Дурь какая-то! Нашел чем оправдываться!» Ловчев высказался о конфликте между Джикией и Абаскалем | Источник: Sport24

— В «Спартаке» активно развивается ситуация между Джикией и Абаскалем. На чьей стороне вы?

— Нет никакой стороны! Это беда «Спартака» и его большого руководства. Если бы во главе стоял Николай Петрович Старостин, он бы давно разрулил конфликт.

— Как бы он это сделал?

— Во-первых, к человеку (Георгию Джикии), который верой и правдой служил «Спартаку» и был капитаном команды, никогда никуда не дергался, никогда себя не дискредитировал, нужен уважительный подход. К нему надо относится нормально. Если он не нужен тренеру, надо спокойно отпустить, потому что, в конце концов, за этим конфликтом смотрят многие футболисты, которые потом не захотят идти в «Спартак» по той причине, как клуб относится к своей легенде.

— Как вы отреагировали на их интервью?

— Для меня все совершенно очевидно. Оба дали интервью, от которых мне стыдно: и одни темнят, и другие темнят, откровенно говоря. А мы там догадываемся: дерутся они или не дерутся на тренировках и что на самом деле происходит. Понятно, что главный тренер — главнее, но этот главный тренер… У меня постоянно спрашивают — надо увольнять его или нет. Вот еще проиграют в одной игре и его уволят, предположим. Я не к тому, чтобы его сейчас уволили. Ну, уберут и что дальше?! А Джикии уже в «Спартаке» не будет. При всех делах это штучный человек и игрок неплохой. Да, он, наверное, сдал, но кто бы не сдал, если его не ставят?! И когда в тебя, по большому счету, еще не верит тренер.

Здесь надо разруливать эту ситуацию, не смотреть со стороны и не говорить как некие руководители «Спартака»: «А мы их посадили вместе» Куда вы их посадили?! Чего вы решили?! Даже в этих интервью, которые я видел по телевизору, один тренер: «Му-му, бу-бу». Ни о чем буквально! Сказал бы: «Да, меня не устраивает игра Джикии, он находится в плохой форме». А он начинает про какую-то там левую ногу говорить. Я вообще впервые увидел и услышал тренера, который говорит о том, что два левоногих центральных защитника не имеют права играть вместе. А два правоногих во всем мире играют! Это нормально?! Чего меня-то дурить?! Меня не надо, я сам с футбольного поля вышел. Абаскаль — первый тренер, от которого я слышу про двух одноногих игроков. Дурь какая-то! Нашел чем оправдываться! Вместо того, чтобы защиту научить играть, он дурдом рассказывает. И здесь виновато руководство «Спартака», что допустило до этого — теперь вся страна обсуждает тему, как в клубе относятся к футболистам.

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