Из «Спартака» уйдет звездный иностранец, Мбаппе заявил, что не останется в «ПСЖ». Трансферы и слухи дня

Что в России

Мозес уйдет из «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Виктор Мозес не останется в команде после сезона-2023/24. 33-летнему футболисту не предложили продлить контракт, истекающий этим летом.

«Мозес покинет “Спартак” в конце сезона. Клуб не делал игроку предложений о продлении контракта», — цитирует «Матч ТВ» представителя агентства, которое ведет дела футболиста.

Мозес перешел в «Спартак» из «Челси» в октябре 2020 года. В текущем сезоне нигериец провел 13 матчей, забил 1 мяч и сделал 1 голевую передачу.

«Нефтехимик» арендовал полузащитника «Спартака»

Как стало известно Sport24, атакующий полузащитник «Спартака» Константин Шильцов переходит на правах аренды до конца сезона в нижнекамский «Нефтехимик».

Примечательно, в августе прошлого года красно-белые отдали 21-летнего игрока в годичную аренду «Родине» с правом выкупа.

В сезоне 21/22 Шильцов стал одним из лучших бомбардиров ФНЛ, забив 10 голов в составе «Спартака-2». В текущем сезоне футболист принял участие в 6 матчах Первой лиги и отметился 1 результативной передачей. Его контракт с красно-белыми рассчитан до июня 2025 года.

Что в Европе

Одноклубник Миранчука перешел из «Аталанты» в «Орландо Сити»

Нападающий «Аталанты» Луис Муриэль стал игроком клуба MLS «Орландо Сити».

32-летний футболист заключил с «Орландо» трехлетнее трудовое соглашение. Сумма трансфера составила 1 млн евро.

Муриэль выступал за «Аталанту» с лета 2019 года. В 184 матчах за клуб из Бергамо он забил 68 мячей и отдал 28 результативных передач.

Мбаппе проинформировал «ПСЖ» об уходе из клуба по окончании сезона.

Нападающий Килиан Мбаппе покинет «ПСЖ» по окончании этого сезона

Как сообщает авторитетный инсайдер Фабрицио Романо, французский форвард сообщил президенту «ПСЖ» Нассеру Аль-Хелаифи, что покинет клуб по истечении контракта этим летом.

Отмечается, что условия ухода еще не до конца согласованы сторонами, но футболист уже точно уйдет из «ПСЖ» этим летом.

Ожидается, что следующим клубом Мбаппе станет мадридский «Реал».

«Барселона» подпишет Кварацхелию

«Барселона» рассматривает варианты для усиления своей атакующей игры.

По данным Mundo Deportivo, руководство каталонского клуба рассматривает вариант с подписанием вингера «Наполи» Хвичи Кварацхелии. Также в список потенциальных приобретений на лето попали Габриел Мартинелли из «Арсенала» и Каору Митома из «Брайтона».

В нынешнем сезоне на счету Кварацхелии 28 матчей во всех турнирах, в которых он отметился шестью голами и четырьмя результативными передачами.

Портал Transfermarkt оценивает Хвичу в 80 млн евро.

«Манчестер Юнайтед» хочет купить защитника «Ювентуса» Бремера

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании защитника «Ювентуса» Глейсона Бремера.

По данным The Sun, английский клуб планирует приобрести футболиста туринского клуба этим летом.