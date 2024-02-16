Вот кто зарабатывал больше всех в золотом «Спартаке» середины 90-х: вы удивитесь — его зарплату раскрыл друг

Несмотря на то, что «Спартак» традиционно считается самым популярным клубом СССР, к концу 80-х он был одной из самых бедных команд Высшей Лиги. Пока другие клубы, вроде «Динамо», содержали серьезные структуры, красно-белым приходилось выживать за счет общества.

Сразу после развала страны ситуация кардинально не изменилась. По сравнению со многими конкурентами, клуб более стойко перенес перемены. Однако существенно больше зарабатывать спартаковцы не стали.

«Зарплаты в “Спартаке”, когда я туда только пришел, колебались в районе 200−300 долларов», — вспоминал Виктор Онопко, перешедший из «Шахтера» в «Спартак» в 1992 году.

Тем не менее к 1994 году все кардинально изменилось. В стране произошла девальвация, а «Спартак» стал самым богатым российским клубом: красно-белые начали доминировать в России и зарабатывать шикарные премиальные за счет Лиги чемпионов и продажи футболистов за рубеж.

В итоге заработанные платы увеличились в несколько раз. Молодежь в «Спартаке» стала получать чуть больше, чем еще пару лет назад зарабатывали топы, а лидерам клуба и вовсе причитались космические по тем временам суммы.

«После девальвации ставки значительно поднялись. Ведущие футболисты стали получать от 7 до 10 тысяч долларов. Таких денег, думаю, в ту пору в других российских клубах не было», — рассказывал Онопко.

«Изначально оклады были рублевые. Романцев пробил валютные. Молодые — я, Саня Липко, Андрюха Коновалов — получали по “трешке”, кто постарше — “пятерку”, — рассказывал защитник “Спартака” Сергей Чудин.

Он же признался, кто в те годы зарабатывал больше всех в «Спартаке». Оказывается, самым высокооплачиваемым был вовсе не Онопко, не Цымбаларь, не Никифоров или Писарев, а Андрей Пятницкий.

«Самая высокая зарплата, по-моему, была у Пятницкого — не то 8, не то 10 тысяч долларов. Плюс премиальные — $1000 за победу. Если становились чемпионами, они удваивались. Но зарабатывали в основном на Лиге чемпионов, за счет поступлений от УЕФА. Другой статус — другие деньги. Там и “десятку” за победу могли выписать. За три игры в Европе можно было получить те же 30 тысяч, что и за 15 побед в России. Плюс за выход из группы полагались бонусы, какие-то спонсорские надбавки», — признавался Чудин.

Однако, к сожалению, сладкая жизнь Пятницкого продлилась недолго. В 1995 году он получил тяжелую травму голеностопа, после которой не смог вернуться на прежний уровень и ушел из клуба в 1997-м.