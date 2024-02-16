У Промеса есть две недели на подачу апелляции

ГААГА, 16 фев — РИА Новости. У приговоренного в Нидерландах к шести годам тюрьмы футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса есть две недели на подачу апелляции, пока суд не получал обращения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.

В среду Окружной суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Защита футболиста заявила, что обжалует это решение.

«Мы пока не получали обращения. У сторон есть две недели на подачу апелляции», — сказала Зейлстра.