У Промеса есть две недели на подачу апелляции
У Квинси Промеса есть две недели на подачу апелляции.
У Квинси Промеса есть две недели на подачу апелляции.
ГААГА, 16 фев — РИА Новости. У приговоренного в Нидерландах к шести годам тюрьмы футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса есть две недели на подачу апелляции, пока суд не получал обращения, сообщила РИА Новости пресс-секретарь Апелляционного суда Амстердама Мелисса Зейлстра.
В среду Окружной суд Амстердама приговорил Промеса к шести годам тюремного заключения по делу о контрабанде кокаина. Защита футболиста заявила, что обжалует это решение.
«Мы пока не получали обращения. У сторон есть две недели на подачу апелляции», — сказала Зейлстра.
В пятницу пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена сообщил РИА Новости, что Промес объявлен в международный розыск, но Нидерланды пока не смогли добиться его экстрадиции.