Игрок «Зенита» Ду Кейрос: Бразильцы в России не могут адаптироваться к СВО
Полузащитник петербургского «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал переход в «Гремио» на правах аренды.
Полузащитник петербургского «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал переход в «Гремио» на правах аренды.
«У меня в “Зените” было мало игрового времени, но меня не хотели отпускать. Я поговорил с тренерским штабом и принял решение вернуться в Бразилию. Я считаю, что бразильцы в России не могут адаптироваться к различным вопросам, в том числе к СВО. В моём случае я попросил вернуться, я поговорил с тренером и принимаю правильное решение. Моя мечта — всё ещё играть в крупных европейских клубах, и я думаю, что “Гремио” — отличная витрина для этого», — приводит слова Ду Кейроса Globo.
12 февраля петербургский «Зенит» отдал полузащитника команды Ду Кейроса в аренду в бразильский «Гремио» с правом выкупа до конца 2024 года.
Напомним, в нынешнем сезоне Ду Кейрос принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.