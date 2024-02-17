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00:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Игрок «Зенита» Ду Кейрос: Бразильцы в России не могут адаптироваться к СВО

Полузащитник петербургского «Зенита» Ду Кейрос прокомментировал переход в «Гремио» на правах аренды.

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Игрок «Зенита» Ду Кейрос: бразильцы в России не могут адаптироваться к СВО | Источник: Без источника

«У меня в “Зените” было мало игрового времени, но меня не хотели отпускать. Я поговорил с тренерским штабом и принял решение вернуться в Бразилию. Я считаю, что бразильцы в России не могут адаптироваться к различным вопросам, в том числе к СВО. В моём случае я попросил вернуться, я поговорил с тренером и принимаю правильное решение. Моя мечта — всё ещё играть в крупных европейских клубах, и я думаю, что “Гремио” — отличная витрина для этого», — приводит слова Ду Кейроса Globo.

12 февраля петербургский «Зенит» отдал полузащитника команды Ду Кейроса в аренду в бразильский «Гремио» с правом выкупа до конца 2024 года.

Напомним, в нынешнем сезоне Ду Кейрос принял участие в 16 матчах во всех турнирах, в которых отметился одним голом. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 3 млн.

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