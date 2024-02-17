Игрок «Зенита» Ду Кейрос: Бразильцы в России не могут адаптироваться к СВО

«У меня в “Зените” было мало игрового времени, но меня не хотели отпускать. Я поговорил с тренерским штабом и принял решение вернуться в Бразилию. Я считаю, что бразильцы в России не могут адаптироваться к различным вопросам, в том числе к СВО. В моём случае я попросил вернуться, я поговорил с тренером и принимаю правильное решение. Моя мечта — всё ещё играть в крупных европейских клубах, и я думаю, что “Гремио” — отличная витрина для этого», — приводит слова Ду Кейроса Globo.