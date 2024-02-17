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01:37 (мск), источник: Sport24

ЦСКА подписал контракт с полузащитником «УСМ Алжир» Айсауи

По информации Sport24, полузащитник «УСМ Алжир» и юниорской сборной Алжира Сидахмед Айсауи подписал контракт с московским ЦСКА.

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ЦСКА подписал контракт с полузащитником «УСМ Алжир» Айсауи | Источник: Соцсети

Как уже сообщало наше издание, контракт футболиста с армейцами будет заключен по схеме «2+3».

19-летний Айсауи выступает на позиции центрального хавбека. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.

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