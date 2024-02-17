ЦСКА подписал контракт с полузащитником «УСМ Алжир» Айсауи
По информации Sport24, полузащитник «УСМ Алжир» и юниорской сборной Алжира Сидахмед Айсауи подписал контракт с московским ЦСКА.
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По информации Sport24, полузащитник «УСМ Алжир» и юниорской сборной Алжира Сидахмед Айсауи подписал контракт с московским ЦСКА.
Как уже сообщало наше издание, контракт футболиста с армейцами будет заключен по схеме «2+3».
19-летний Айсауи выступает на позиции центрального хавбека. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 тысяч евро.