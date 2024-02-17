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12:10 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Масалитин: «Думаю, играть за “Спартак” Промес не будет»

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин прокомментировал решение суда Амстердама приговорить нападающего «Спартака» Квинси Промеса к шести годам тюремного заключения.

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Источник: РИА "Новости"

«Ситуация очень тяжелая и, в первую очередь, для руководства “Спартака”. Промес — ведущий игрок клуба, и его потеря скажется на атакующих действиях “красно-белых”. С другой стороны совершено преступление, связанное с наркотиками. Наверное, хотел по легкому срубить денег. Мы также помним его первое бытовое правонарушение. Но там все было на эмоциях, а здесь продуманное. Поэтому у “Спартака сейчас дилемма, что возобладает: спортивная составляющая или гражданская. В любом случае клуб должен высказать свою позицию, почему поступит тем или иным образом.

Когда с ним заключали контракт, в «Спартаке» знали эту ситуацию. В договоре было написано, что в случае ареста есть право разорвать договор. Понятно, что Квинси будет в России, но сколько он здесь просидит? Думаю, играть за «Спартак» он не будет«, — цитирует “Евро-Футбол. Ру” Масалитина.

14 февраля стало известно, что 32-летнего Промеса приговорили к 6 годам тюрьмы за контрабанду наркотиков.

В текущем сезоне нидерландский игрок сыграл 21 матч, в которых отметился 8 голами и 8 результативными передачами. После 18 туров РПЛ «Спартак» располагается на 5-й строчке в таблице РПЛ, набрав 30 очков.

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