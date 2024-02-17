Масалитин: «Думаю, играть за “Спартак” Промес не будет»

«Ситуация очень тяжелая и, в первую очередь, для руководства “Спартака”. Промес — ведущий игрок клуба, и его потеря скажется на атакующих действиях “красно-белых”. С другой стороны совершено преступление, связанное с наркотиками. Наверное, хотел по легкому срубить денег. Мы также помним его первое бытовое правонарушение. Но там все было на эмоциях, а здесь продуманное. Поэтому у “Спартака сейчас дилемма, что возобладает: спортивная составляющая или гражданская. В любом случае клуб должен высказать свою позицию, почему поступит тем или иным образом.