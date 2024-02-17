Капитан «Локомотива» попросил судью отменить пенальти

Эпизод произошел во время товарищеского матча с туркменским «Алтын Асыром». «В моменте с моим падением фола не было. Судья, кажется, не увидел эпизод в деталях и свистнул “точку”. Я сразу дал ему понять, что пенальти назначать не нужно», — рассказал Баринов. Полузащитник отметил, что подобное случилось впервые в его карьере.