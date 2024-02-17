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14:05 (мск), источник: Lenta.Ru

Капитан «Локомотива» попросил судью отменить пенальти

Капитан «Локомотива» Дмитрий Баринов попросил арбитра отменить пенальти в ворота соперника. Об этом сообщается в Telegram-канале железнодорожников.

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Источник: РИА "Новости"

Эпизод произошел во время товарищеского матча с туркменским «Алтын Асыром». «В моменте с моим падением фола не было. Судья, кажется, не увидел эпизод в деталях и свистнул “точку”. Я сразу дал ему понять, что пенальти назначать не нужно», — рассказал Баринов. Полузащитник отметил, что подобное случилось впервые в его карьере.

Встреча завершилась победой столичной команды со счетом 2:0. Забитыми мячами отметились Тимур Сулейманов и Максим Глушенков.

28 февраля 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отстранили российские сборные и клубы от участия в международных турнирах. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионатов мира и Европы.

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