Текущие события
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Манчестер Сити
Челси
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Сельта
Барселона
00
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
РБ Лейпциг
Боруссия М
10
Футбол. Зарубежный
1-й тайм
Верона
Ювентус
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лилль
Гавр
30
Футбол. Зарубежный
22:45
Аталанта
Сассуоло
Футбол. Зарубежный
23:00
Валенсия
Севилья
Футбол. Зарубежный
23:00
Нант
ПСЖ
Футбол. Зарубежный
18:15
Осасуна
Кадис
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Бернли
Арсенал
05
Футбол. Зарубежный
18:00
Фулхэм
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
18:00
Ньюкасл Юнайтед
Борнмут
22
Футбол. Зарубежный
18:00
Ноттингем Форест
Вест Хэм
20
Футбол. Зарубежный
18:00
Тоттенхэм Хотспур
Вулверхэмптон
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Дармштадт
Штутгарт
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Хайденхайм
Байер
12
Футбол. Зарубежный
17:30
Хоффенхайм
Унион Б
01
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Аугсбург
10
Футбол. Зарубежный
17:30
Вольфсбург
Боруссия Д
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Наполи
Дженоа
11
Футбол. Зарубежный
16:00
Атлетико
Лас-Пальмас
50
Футбол. Зарубежный
15:30
Брентфорд
Ливерпуль
14
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
19:57 (мск), источник: Sport24

Аршавин объяснил низкую активность клубов РПЛ на зимнем трансферном рынке

Трехкратный чемпион России, заместитель генерального директора «Зенита» по спортивному развитию Андрей Аршавин назвал причины невысокой активности клубов РПЛ во время текущего зимнего трансферного окна.

Премьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Источник: РИА "Новости"

«Не знаю, с чем связано спокойствие российских клубов на трансферном рынке зимой. Скорее всего, трудно привезти качественных футболистов. И никто особо не хочет тратить лишние деньги», — приводит слова Аршавина «Чемпионат».

Отметим, что этой зимой лидер чемпионата России на данный момент приобрел только одного игрока — полузащитника Кевина Кастаньо из «Крус Асуль». «Спартак» также сделал только одну покупку — нападающего Манфреда Угальде из «Твенте». ЦСКА подписал форварда Тамерлан Мусаев из «Балтики» и защитника Даниила Кругового из «Зенита», но последний присоединится к армейцам только летом. «Динамо» и вовсе пока никем не усилилось. Больше всего игроков этой зимой пополнили составы «Зенита» и «Локомотива» — 4 и 2 соответственно.

 «Киркоров после подобного поехал на Донбасс». Девушка Тимати всколыхнула общественность в День святого Валентина
Обалдеть! Российская гимнастка в купальнике без лямок на пляже в Дубае: горячие фото сладкой красотки
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь