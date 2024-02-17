Аршавин объяснил низкую активность клубов РПЛ на зимнем трансферном рынке

Отметим, что этой зимой лидер чемпионата России на данный момент приобрел только одного игрока — полузащитника Кевина Кастаньо из «Крус Асуль». «Спартак» также сделал только одну покупку — нападающего Манфреда Угальде из «Твенте». ЦСКА подписал форварда Тамерлан Мусаев из «Балтики» и защитника Даниила Кругового из «Зенита», но последний присоединится к армейцам только летом. «Динамо» и вовсе пока никем не усилилось. Больше всего игроков этой зимой пополнили составы «Зенита» и «Локомотива» — 4 и 2 соответственно.