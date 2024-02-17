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20:46 (мск), источник: Sport24

«Мы в самом низу по бюджету». Юран объяснил успех «Пари НН» в первой части сезона РПЛ

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран прокомментировал успешный результат своей команды в первой части сезона российской Премьер-Лиги.

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«Мы в самом низу по бюджету». Юран объяснил успех «Пари НН» в первой части сезона РПЛ | Источник: Sport24

После 18 туров «Пари НН» занимает 9-е место в таблице РПЛ, имея 24 очка в активе.

«Мы с “Факелом” в самом низу по бюджету. Все остальные в разы выше по бюджету. Промежуточный этап, который мы прошли, — мы прыгнули выше головы. За счет того, что есть игровая дисциплина. Я жестко требую игровой дисциплины на поле. Говорят: “автобусы и паровозы ставит”. Меня это слово раздражает. Это называется организованная оборона. Ну, не можем в атаку играть. Если мы начнем играть в атаку, мы сейчас были бы уверенно последние или предпоследние в таблице. Но ты же всегда как тренер смотришь, какие игроки есть у тебя в арсенале. Твоя задача — найти тот футбол, который будет работать.

Если мы закончим там, где сейчас находимся, — этот будет суперрезультат. Аппетит приходит во время еды. Когда мы заскакивали на 4−5‑е место, руководство в полушутку говорило: “Неплохо было бы и на третьем закончить, пятое место нас устроит”. Я отвечаю, что мы не витаем в облаках, мы реально смотрим на вещи. Если получится в зимнюю паузу доукрепиться, то мы можем задуматься, но это еще не факт.

Все понимают, что весна предстоит сумасшедшая. Мы пока ничего не решили, мы хотим большего, но для этого нужно еще больше вытаскивать в каждом матче. Никто сейчас себя ни от чего не обезопасил. Если кто‑то где‑то подумал об этом, то реалии могут быть другими», — заявил Юран в эфире «Матч ТВ».

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