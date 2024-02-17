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21:23 (мск), источник: Чемпионат.com

Сергей Юран: «Спартак» всегда будет топ‑клубом, это армия болельщиков

Главный тренер «Пари Нижний Новгород» Сергей Юран высказался о московском «Спартаке».

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Сергей Юран: «Спартак» всегда будет топ‑клубом, это армия болельщиков | Источник: Чемпионат.com

«Спартак» всегда будет топ‑клубом. Всегда. Не имеет значения, хорошие времена у клуба или плохие. Это армия болельщиков, это клуб с историей. Я всегда его считаю топом.

Печально на это смотреть. Это топ‑клуб, где не должны происходить склоки, когда что‑то выходит за рамки клуба. Ни в коем случае я не критикую тренера и руководство. Просто есть то, что я читаю, и так не должно быть«, — приводит слова Юрана “Матч ТВ”.

Юран во время игровой карьеры выступал за «Спартак», за который сыграл 32 матча, где отметился девятью забитыми мячами и 12 голевыми передачами. На данный момент после 18 сыгранных матчей РПЛ «Спартак» располагается на пятом месте с 30 очками.

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