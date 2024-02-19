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02:05 (мск), источник: Sport24

Полузащитник ЦСКА Файзуллаев отказался переходить в клуб MLS

Полузащитник московского ЦСКА Аббосбек Файзуллаев отказался переходить в «Сент-Луис» из американской лиги MLS. Об этом сообщил Stadium.uz.

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Полузащитник ЦСКА Файзуллаев отказался переходить в клуб MLS | Источник: ЦСКА

По данным источника, 20-летний Файзуллаев не рассматривает переезд в США и намерен изучать предложения только от европейских клубов.

В нынешнем сезоне Аббосбек Файзуллаев провел за ЦСКА 18 матчей, забил 2 мяча и отдал 9 голевых передач. На его счету 14 игр и 4 гола за сборную Узбекистана. Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4 миллиона евро.

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