Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Жирона
Футбол. Зарубежный
18.02
Мальорка
Реал Сосьедад
12
Футбол. Зарубежный
18.02
Монца
Милан
42
Футбол. Зарубежный
18.02
Брест
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
18.02
Бетис
Алавес
00
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
11:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Андрей Мостовой: надеюсь, Чистяков и Сутормин помогут «Сочи» сохранить место в РПЛ

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался об аренде Алексея Сутормина и Дмитрия Чистякова в «Сочи».

СочиПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Андрей Мостовой: надеюсь, Чистяков и Сутормин помогут «Сочи» сохранить место в РПЛ | Источник: Чемпионат.com

Мостовой выразил надежду, что игроки «Зенита» помогут южному клубу сохранить прописку в элитном дивизионе российского футбола. Также Андрей рассказал, что Сутормину и Чистякову всё нравится в «Сочи», и пожелал одноклубникам удачи.

«Поддерживаю ли связь с Суторминым и Чистяковым? Созванивались. Им всё нравится. Тем более у Лёши Сутормина там много знакомых. Да и у Димы Чистякова. Всё сложилось так, как им хотелось: чтобы игровая практика была. Надеюсь, они помогут “Сочи” сохранить место в РПЛ. Тем более для меня это тоже далеко не последняя команда в жизни. Она дала мне трамплинчик в карьере. Поэтому желаю “Сочи” остаться в Премьер‑Лиге, а нашим ребятам показать все свои высокие качества. Желаю им с “Сочи” идти только вперёд!» — приводит слова Мостового «Матч ТВ».

Арендные соглашения «Сочи» с Чистяковым и Суторминым рассчитаны до конца нынешнего сезона.

 Больше 33 млн заработала Валиева с момента отстранения за допинг
Российский спортсмен опять попался на допинге. Пора признать проблемы!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь