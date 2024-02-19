Титов о будущем Абаскаля в «Спартаке»: «В РПЛ может чувствовать себя спокойно только Семак»

— Руководители клуба уже обозначили свою позицию по главному тренеру. При этом озвучили задачи на вторую часть сезона. Победа в Кубке и попадание в двойку по итогам чемпионата. От этого и будут отталкиваться. То есть Абаскаль продолжит свою работу, а дальше уже все зависит от результата. Думаю, в такой же ситуации находятся и остальные тренеры команд РПЛ. Единственный специалист, который может себя чувствовать спокойно, — это Семак. Других наставников могут отправить в отставку в любой момент.