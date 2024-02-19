Текущие события
Футбол. Зарубежный
23:00
Эвертон
Кристал Пэлас
Футбол. Зарубежный
23:00
Атлетик
Жирона
Футбол. Зарубежный
18.02
Мальорка
Реал Сосьедад
12
Футбол. Зарубежный
18.02
Монца
Милан
42
Футбол. Зарубежный
18.02
Брест
Марсель
10
Футбол. Зарубежный
18.02
Бетис
Алавес
00
Все события
Футбол. Премьер-лига. Последние результаты
2023
Краснодар
ЦСКА
10
2023
Балтика
Рубин
01
2023
Сочи
Оренбург
11
2023
Факел
Динамо
11
2023
Зенит
Пари Нижний Новгород
10
2023
Ахмат
Ростов
00
2023
Спартак
Крылья Советов
30
2023
Локомотив
Урал
20
Футбол. Премьер-лига. Все результаты
14:45 (мск), источник: Чемпионат.com

Стало известно, как вёл себя Промес на сборах «Спартака» перед вынесением приговора

Форвард московского «Спартака» Квинси Промес вёл себя тише, чем обычно, перед вынесением приговора по делу о контрабанде наркотиков, сообщает Relevo.

СпартакПремьер-лига: таблица и календарь
Наверх
Стало известно, как вёл себя Промес на сборах «Спартака» перед вынесением приговора | Источник: Чемпионат.com

«Он был тише, чем обычно. Он очень активный человек, даже слишком. Он лидер. У него чрезвычайно сильный менталитет. Он знает, что всё, чего он достиг в своей жизни, было основано на усилиях и борьбе с невзгодами. И он будет продолжать в том же духе», — приводит слова человека из окружения Промеса Relevo.

Напомним, ранее Промеса приговорили к шести годам тюрьмы за контрабанду наркотиков и к полутора годам тюрьмы за поножовщину с двоюродным братом. Общий срок — 7,5 года заключения. 16 февраля стало известно о том, что Промес объявлен в международный розыск. Нидерланды уже приняли меры для экстрадиции футболиста, сообщил пресс-секретарь прокуратуры Амстердама Франклин Ваттимена.

Квинси Промес в нынешнем сезоне провёл за «Спартак» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился восемью мячами и восемью голевыми передачами.

 Больше 33 млн заработала Валиева с момента отстранения за допинг
Российский спортсмен опять попался на допинге. Пора признать проблемы!
О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь