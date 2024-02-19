Дубли Макарова и Тюкавина, нервы Ломаева, фан-сектор на трибуне. «Динамо» разгромило «Крылья» — 5:1 | Источник: Без источника

Если на первых двух сборах «Динамо» спарринговалось с зарубежными клубами — словенским, катарским, корейским, болгарским, казахстанским, австрийским (плюс «Оренбург»), то на третьем встречается только с российскими. Впереди игры с «Балтикой» и ЦСКА, а в понедельник бело-голубые провели два матча с «Крыльями Советов». Вторые составы утром сыграли вничью (1:1), а в главной встрече гораздо сильнее оказались москвичи.

Интересно, что Скопинцев играл в команде ближайшего резерва, хотя именно позиция левого защитника у бело-голубых не дублирована. Похоже, дело в слухах о возможном переходе футболиста в «Зенит». По данным «СЭ», питерский клуб не выходил на московский с предложением о покупке, однако история могла отвлекать защитника. Впрочем, трансферное окно через три дня закроется, Скопинцев наверняка быстро вернется в стартовый состав, пока же слева в обороне действовал номинальный центральный защитник Маричаль.

Из-за небольших повреждений Марцелу Личке пришлось обойтись без Смолова, Карраскаля и Нгамале, у Игоря Осинькина же в количественном плане потерь меньше, зато Самара лишилась двух своих лидеров — Гарре и Солдатенкова.

До очной встречи обе команды на зимних сборах не проигрывали ни разу, что наверняка радовало болельщиков, но если судить по контрольному матчу, то «Динамо» готово к возобновлению сезона куда лучше. Плюс москвичам помог Ломаев. После примерно равного начала голкипер явно потерял ворота, не закрыв ближний угол, чем легко воспользовался Макаров, открыв счет на 16-й минуте.

Далее бело-голубые доминировали, до перерыва могли забивать еще трижды, но сделали это лишь однажды. Неудачный вынос Ломаева, быстрый аут, Тюкавин пяткой прокинул мяч между ног соперника, а Макаров сделал дубль — 2:0.

Впрочем, не стоит винить только голкипера. Это ведь оборона самарцев позволяла динамовцам регулярно выходить на ударные позиции, так что голы были лишь делом времени. Что, скажем, мог сделать Ломаев, когда во втором тайме бело-голубые быстрой атакой разрезали защитные порядки «Крыльев», Бителло бил, а Тюкавин добивал в пустые ворота? Или когда все тому же молодому форварду дали свободно пробить с 20 метров в угол? Или когда Бителло поразил ворота с помощью рикошета? Ничего.

Каждый гол сопровождался взрывом радости на трибуне стадиона отеля Regnum. Динамовские болельщики 20-й год подряд приезжают на сборы бело-голубых, на сей раз десант насчитывает 80 человек. Поддержка в их исполнении была весьма громогласной.

Самарцы ответили лишь одним голом. Даса сделал неудачную скидку назад, Лещук сфолил на Шитове, а Бейл уверенно реализовал пенальти.

Разгром 5:1, который даст немало пищи для размышлений Осинькину. «Динамо» же на сборах выглядит весьма солидно и продолжает беспроигрышную серию.