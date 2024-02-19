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23:26 (мск), источник: Чемпионат.com

Стали известны подробности перехода Кучаева из ЦСКА в «Пари НН»

Стали известны подробности перехода полузащитника Константина Кучаева из московского ЦСКА в «Пари Нижний Новгород».

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Стали известны подробности перехода Кучаева из ЦСКА в «Пари НН» | Источник: Чемпионат.com

Константин Кучаев перед переходом в «Пари НН» разорвёт контракт с ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Полузащитник подпишет контракт с «Пари НН» на полгода до конца сезона без опции продления.

Кучаев стал уже третьим экс-армейцем, пополнившим «Пари НН» этой зимой. Ранее нижегородский клуб арендовал полузащитников Константина Марадишвили у «Локомотива» и Никиту Ермакова у ЦСКА.

В нынешнем сезоне Кучаев провёл 15 матчей за ЦСКА во всех турнирах, но только один — целиком. В ноябре игрок перенёс мышечное повреждение и два последних матча года провёл в запасе.

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