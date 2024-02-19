Стали известны подробности перехода Кучаева из ЦСКА в «Пари НН» | Источник: Чемпионат.com

Константин Кучаев перед переходом в «Пари НН» разорвёт контракт с ЦСКА. Об этом «Чемпионату» сообщил источник, знакомый с ситуацией. Полузащитник подпишет контракт с «Пари НН» на полгода до конца сезона без опции продления.

Кучаев стал уже третьим экс-армейцем, пополнившим «Пари НН» этой зимой. Ранее нижегородский клуб арендовал полузащитников Константина Марадишвили у «Локомотива» и Никиту Ермакова у ЦСКА.