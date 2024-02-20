Семак — о Тикнизяне: Наир укрепил бы конкуренцию и качество игры «Зенита»

«Как футболист Тикнизян, конечно, зарекомендовал себя очень прилично. Один из лучших сейчас в составе “Локомотива”, играет очень результативно. По своим характеристикам это игрок, который укрепил бы обойму, конкуренцию и качество игры нашей команды. Но не получилось. Поэтому будем дальше двигаться», — приводит слова Семака сайт matchtv.ru.