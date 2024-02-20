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11:11 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Семак — о Тикнизяне: Наир укрепил бы конкуренцию и качество игры «Зенита»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал сорвавшийся переход полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.

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Семак — о Тикнизяне: «Наир укрепил бы конкуренцию и качество игры “Зенита” | Источник: Спорт-Экспресс

«Как футболист Тикнизян, конечно, зарекомендовал себя очень прилично. Один из лучших сейчас в составе “Локомотива”, играет очень результативно. По своим характеристикам это игрок, который укрепил бы обойму, конкуренцию и качество игры нашей команды. Но не получилось. Поэтому будем дальше двигаться», — приводит слова Семака сайт matchtv.ru.

В январе появилась информация, что 24-летний футболист близок к переходу в «Зенит». 25 января сообщалось, что сделка сорвался из-за того, что Тикнизян не согласовал с сине-бело-голубыми условия контракта.

В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.

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