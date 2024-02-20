Семак — о Тикнизяне: Наир укрепил бы конкуренцию и качество игры «Зенита»
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал сорвавшийся переход полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.
Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал сорвавшийся переход полузащитника «Локомотива» Наира Тикнизяна.
«Как футболист Тикнизян, конечно, зарекомендовал себя очень прилично. Один из лучших сейчас в составе “Локомотива”, играет очень результативно. По своим характеристикам это игрок, который укрепил бы обойму, конкуренцию и качество игры нашей команды. Но не получилось. Поэтому будем дальше двигаться», — приводит слова Семака сайт matchtv.ru.
В январе появилась информация, что 24-летний футболист близок к переходу в «Зенит». 25 января сообщалось, что сделка сорвался из-за того, что Тикнизян не согласовал с сине-бело-голубыми условия контракта.
В текущем сезоне Тикнизян провел 23 матча за «Локомотив» во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 5 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 7 миллионов евро.