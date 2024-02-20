«Факел» объявил о подписании Юрганова | Источник: Чемпионат.com

Ранее в СМИ появлялась информация, что сочинцы расторгли контракт с Юргановым по обоюдному согласию сторон.

«Добро пожаловать в “Факел”!» — написала пресс-служба воронежского клуба.

30-летний Юрганов выступал за «Сочи» с 2021 года. Его контракт с сочинцами был рассчитан до июня 2024 года. Transfermarkt оценивает его в € 600 тыс.