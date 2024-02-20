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11:20 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Артур: В Бразилии знают, что «Зенит» — самый сильный и лучший клуб России

Нападающий «Зенита» Артур в интервью «СЭ» рассказал, о каких российских клубах он знал до этой зимы.

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Артур: «В Бразилии знают: “Зенит” — самый сильный и лучший клуб России» | Источник: Спорт-Экспресс

— До перехода сюда с чем у тебя ассоциировался российский футбол?

— Российский футбол у меня всегда ассоциировался с физически развитыми игроками. Мне всегда казалось, что в российской премьер-лиге силовой футбол. Я видел несколько матчей российских команд, в том числе и «Зенита», и мне бросалось это в глаза.

— Помимо «Зенита», о каких российских клубах ты знал до перехода сюда?

— «Краснодар» — помню о нем, потому что три или четыре года назад был интерес оттуда. Еще знаю ЦСКА, «Локомотив», «Спартак»… А, еще «Динамо».

— Что в Бразилии знают и говорят о «Зените»?

— Говорят, что это самый сильный и лучший клуб России, так как каждый год становится чемпионом. Многие звездные мои соотечественники прошли через «Зенит», поэтому, конечно, внимание к команде в Бразилии повышенное.

«Зенит» объявил о переходе бразильца из «Палмейраса» 8 января. «СЭ» сообщал, что сине-бело-голубые заплатили за переход 15 миллионов евро. Контракт с 26-летним бразильцем действует до конца сезона-2026/27 с опцией продления еще на год.

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