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11:34 (мск), источник: Чемпионат.com

Орлов — об уголовном деле форварда «Спартака» Промеса: врагу не пожелаешь такого

Известный российский комментатор и журналист Геннадий Орлов высказался об уголовном деле нидерландского нападающего «Спартака» Квинси Промеса.

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Орлов — об уголовном деле форварда «Спартака» Промеса: врагу не пожелаешь такого | Источник: Чемпионат.com

«Врагу не пожелаешь такого события, что у тебя игрок как наркобарон. Особенно мне нравится, как футболист Деменко вроде бы сказал, что Промесу надо политическое убежище попросить. Это вообще сложнейшая ситуация. С точки зрения контрактной “Спартаку” надо ждать окончания [процесса]. Но в то же время… Это очень сложно, особенно для руководства, это же моральная история, не футбольная. Не знаю, как они выйдут из этого положения», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».

Напомним, 14 февраля нападающего московского «Спартака» Квинси Промеса признали виновным по делу о контрабанде наркотиков и приговорили его к шести годам тюремного заключения. Ранее футболиста приговорили к 1,5 года лишения свободы из-за поножовщины с двоюродным братом. Таким образом, общий срок тюремного приговора Промеса — 7,5 года под стражей.

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