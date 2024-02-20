Орлов — об уголовном деле форварда «Спартака» Промеса: врагу не пожелаешь такого

«Врагу не пожелаешь такого события, что у тебя игрок как наркобарон. Особенно мне нравится, как футболист Деменко вроде бы сказал, что Промесу надо политическое убежище попросить. Это вообще сложнейшая ситуация. С точки зрения контрактной “Спартаку” надо ждать окончания [процесса]. Но в то же время… Это очень сложно, особенно для руководства, это же моральная история, не футбольная. Не знаю, как они выйдут из этого положения», — сказал Орлов в выпуске YouTube-канала «Такой футбол».